首批70萬隻港產大閘蟹　最快9月應市饗老饕

港一喜愛吃膏多肉鮮的大閘蟹，本港平均年銷1500萬隻，但近年內地對江蘇大閘蟹的供港批文不穩，每逢秋天食蟹旺季，本港常出現「一蟹難求」的情況。有科技公司運用養殖環境的大數據，利用蟹稻共生及遮陽網降溫等新技術，提升大閘蟹的養殖量及存活率，成功培殖出港產大閘蟹，今年首批港產大閘蟹將有50萬至70萬隻，最快9至10月應市。

生態魚蝦蟹科技有限公司創辦人陳式立去年起聯同一班漁業專家成立研究團隊，從江蘇引入「中華絨鰲蟹」的蟹種，又收購新界合共700萬平方呎魚塘，將當中涉及350萬平方呎的4個魚塘活化成爲大閘蟹養殖場，分別位於元朗尖鼻咀、河上鄉、下白泥及天水圍，利用多項科技破解香港天氣熱水溫高的難題。

陳續說，大閘蟹適合在水質清澈、水溫介於攝氏20至28度的環境生活，惟本港天氣炎熱，通常會被認爲不是養殖大閘蟹的合適地方。因此，其團隊以黑色降溫網覆蓋魚塘，並利用回收舊卡版疊高，將水塘劃分成一個個坑道，提高水陸環境的面積，又在上面種草或稻草，藉以減低水溫至22至23攝氏度，塘底亦會鋪設蠔殼，以平衡酸鹼度。

魚塘通過漁農自然護理署的「優質養魚場計劃」認證，大閘蟹目前存活率不少於7成，陳式立預計今年9至10月將會有首批約50萬至70萬隻大閘蟹應市，他目標明年能養到500萬隻，長遠希望可將港產大閘蟹反供應內地。