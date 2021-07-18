廚餘特製飼料供魚塘　養殖港產大閘蟹

港人每日棄置3千多公噸廚餘，相當於200多輛雙層巴士的重量，港府早前公布《香港資源循環藍圖2035》，目標2030年代中可回收到全港一半廚餘。惟本港漁農業式微，即使廚餘回收量提升但出路仍有限。有私營廚餘廠與本地魚塘合作，透過本地養殖高毛利、高產量的港產大閘蟹，可吸納廚餘廠一半的廚餘製飼料，為廚餘回收尋覓新出路。

香港市民丟棄得最多的是廚餘，根據環保署最新統計數字，19年港人每日丟棄的廚餘約為3,353公噸，佔堆填區都市固體廢物量的三分之一。其中，家居廚餘人均棄置量為每日0.3公斤，而工商業廚餘人均棄置量則為每日0.14公斤，但廚餘回收率僅約3.7%。

綠色環保廚餘回收有限公司是一間已經營10多年的私營廚餘廠，一直與超級市場、食肆及麵包廠合作，透過車隊收集市面麵包皮、魚骨或魚皮等廚餘，經廠內機器高溫消毒烘乾，將廚餘製成飼料及魚糧等，再賣給本地農場、雞場和魚塘。該廠每日的廚餘處理量為20公噸，可製成2噸飼料。但本港農場有限，未必能吸納所有飼料，他們只有運上內地，但所賣的飼料叫價不高，過去十多年廚餘廠一直處於虧蝕狀態。

直至近年，虧損情況才有好轉，除因政府首個廚餘中心小蠔灣有機資源中心啟用後，可協助處理部分廚餘令處理成本下降外，該廚餘廠更在今年3月與魚塘合作轉型，透過魚塘養殖高產量、具經濟效益的大閘蟹，廚餘廠則負責為大閘蟹提供魚糧，佔整體飼料銷量的一半，為廚餘的回收覓出路。

促成廚餘廠與魚塘合作的「生態魚蝦蟹」公司創辦人陳式立指出，廚餘製成品一直欠缺市場，縱然廚餘經處理後，可製成肥料、魚糧及豬隻飼料，但本港農業式微，肥料需求極低，魚糧及豬隻飼料相對需求較高，但由於成本問題，要說服魚場及豬場採用廚餘製成品亦非常困難。

而大閘蟹的成本效益則較高，能負擔成本較高的廚餘製成品。因大閘蟹成長階段的後期3個月需由食素轉為食用大量蛋白質，以催谷蟹膏形成，一隻大閘蟹每日食5克魚糧，當中有3成是富有高蛋白質的廚餘所製成的魚糧，若廚餘製成品持續能供給大閘蟹養殖場，則變得有價有市。

有見及此，陳式立今年3月起協助串聯一班漁業專家、魚塘主人、食肆餐館老闆以及私營廚餘廠組成「聯盟」，為廚餘的回收、處理及大閘蟹養殖提供「一條路」服務。廚餘廠會從外國進口鱈魚，連同市面收集到的其他廚餘，一併烘乾製造具豐富蛋白質含量的魚糧，以供應大閘蟹養殖場，料可吸納該廚餘廠有一半的廚餘製成品。他認爲，廚餘可有更多出路，透露下一步希望可活化更多魚塘，養殖更多毛利較高的海鮮，如肉蟹、膏蟹以及價值連城的馬來西亞名魚「忘不了」，冀望可接收更多廚餘製成品，達致雙贏。