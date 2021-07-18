DSE放榜在即　考生人數創新低　升學顧問料19分穩入八大

2021年香港中學文憑試(HKDSE)周三放榜。本年報考文憑試的考生人數有5.2萬人，其中有約4.4萬個日校考生，而參加聯合招生辦法(JUPAS)的人數只有約4萬，比2012年大幅下跌38%。無論是考生人數，抑或是參與聯招人數，都創10年新低。在學額不變的情況下，今年入「八大」的競爭大減。有升學顧問預料，今年最佳五科考獲19分，已可穩入八大，但幾年後的學位競爭有機會回升。

本屆DSE考生為2003年出生，該年的出生人數只有46,695，為1981年至2020年的第2低位，再加上移民潮，考生大跌屬意料之內。根據過去多年文憑試數據，不計自修生，每年約有40%日校考生考獲「33222」的門檻，參考此比例，今年約有1.7萬人符合資格，競爭約1.2萬個分配予聯招申請人的資助學士學位課程學額，以此推算，今年約有1.41人競爭1個學額。

學友社學生輔導顧問吳寶城預料，今年入學分數會微跌，只要最佳五科考獲19分，理應穩入八大。至於17、18的邊緣分數，如果考生能好好利用個別學科的分數加乘，又能在面試好好表現，也有機會入大學，不過亦應報考一些「水泡科」。吳強調，今年的自修生人數有8,137人，比去年上升逾20%，其中不乏重考DSE的人，這批自修生也會參與競爭，數量之多不容忽視。

翻查資料，2004年、2005年、2006年的出生人數，分別有4.9萬、5.7萬、6.5萬，其後更連續6年突破7萬人。教育局2019/20年度的《學生人數統計報告》亦顯示，本地中學學生人數，也逐年遞增。究竟DSE考生人數及學位競爭，會否恢復到以往水平？吳認為，考生人數及學位競爭理應在2至3年後回升，相信届時移民潮會穩定下來，近年競爭下跌的情況算是一種例外。