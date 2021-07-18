警冚九龍城兩賭檔　拘兩主持15客

九龍城警區反三合會行動組、特別職務隊、雜項調查隊聯同機動部隊，根據線報及經深入調查，過去兩日（16至17日）展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡及反三合會行動，突擊搜查區內多個工廈及商廈單位，以及巡查多間娛樂場所，共搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔及一個懷疑非法麻雀賭檔，拘捕17人。

行動中，警方突擊搜查土瓜灣道一工業大廈單位及鷹揚街一地舖，搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔及一個懷疑非法麻雀賭檔，並拘捕一名姓莊(36歲)男子及一名姓藍(48歲)女子，涉嫌「經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。

此外，警方拘捕11男4女(17至79歲)，涉嫌「在賭博場所內賭博」，被捕賭客亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），遂向他們發出定額罰款通知書。行動中，警方共檢獲3部釣魚機、兩部射擊遊戲機、一部電動麻雀機、兩副麻雀及賭款約2,500港元。

新冠肺炎疫情持續一年多，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。