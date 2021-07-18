油尖反黑搗無牌樓上吧 拘男負責人21酒客

警方油尖警區反三合會行動組經情報收集，相信有人在暑假期間經營無牌場所，並鎖定尖沙咀柯士甸道一大廈樓上單位，於今日(18日)凌晨時分派員突擊搜查，搗破一間無牌樓上酒吧。

油尖警區反三合會行動組莊德謙偵緝督察指，警方拘捕一名姓黃(35歲)本地男子，相信他為酒吧負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。

場內12男9女酒客(17至51歲)亦涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，他們同涉違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），被發定額罰款告票。所有被捕人士正被扣查。

莊續指，行動中檢獲約708罐啤酒及11支烈酒，總值逾3萬港元。無牌樓上酒吧衞生環境及消防設備均無保障，警方呼籲市民切勿以身試法光顧無牌場所。

新冠肺炎疫情持續一年多，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。