DSE放榜在即 勞工處推出在職培訓及大型招聘日

HKDSE放榜在即，勞工及福利局局長羅致光於網誌撰文，稱政府一直關注年輕人就業情況，並推出多項措施支援青年就業，其中包括多個招聘日及在職培訓機會。

羅表示，勞工處於5月至8月，為有意投入職場的中學畢業生推出「就業創前路」支援項目。該專題網頁有適合中學畢業生申請的職位空缺，以及不同招聘會的詳情，例如本周二、三位於旺角麥花臣場館的招聘會，提供逾1,800個職位。勞工處位於旺角和葵芳的青年就業資源中心亦提供培訓課程，協助畢業生提升求職面試技巧，認識正確的工作價值觀，為投身職場作好準備。

此外，勞工處也推出在職培訓計劃。其中「展翅青見計劃」的目標是15至24歲、學歷在副學位或以下的離校青年人，勞工處將於7月26日至8月26日舉行多個招聘日，届時有10間機構提供約250個全職及兼職在職培訓職位空缺，包括餐飲、零售、建材檢測及公共服務業等。

至於有意於資訊科技、教育等行業發展的青年人亦可參加「電子教．學支援計劃」，免費入讀電子教學職前培訓課程，然後在學校擔任電子教學支援員，接受為期12個月的有薪在職培訓。只要在職培訓工作滿3個月或以上，便可獲發留任津貼，金額視乎培訓期長短，最高可達1.2網港元。

羅續指，大灣區青年就業計劃自1月8日推出以來，反應理想，有超過380間企業提供約2 900個職位空缺，求職申請數目超過18,000個。踏入7月份，目前有超過400名申請者已經入職。