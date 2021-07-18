悅悅再度大量出血　父母忍痛停強心藥　陪伴走完最後時光

甫出世便經歷壞死性腸炎、捱過多次開刀手術的一歲早產女嬰悅悅，與病魔搏鬥多時，目前出現短腸症及器官衰竭。悅悅爸爸昨日(17日)午夜時分，於Facebook專頁「CoKa.Kona Baby」更新悅悅的病況，指女兒前日(15日)口鼻喉突然大量流血，在情緒接近崩潰下，夫婦二人忍痛接受醫生建議，停止強心藥讓悅悅舒服地離開人世，盡早解脫，並已安排親戚趕至醫院見悅悅最後一面。文中又指，悅悅父母目前正在醫院陪伴她走過人生最後時光，直至其器官完全衰竭離世。

悅悅父母昨晚透過社交平台表示，知道網民關心悅悅健康狀況，故一直希望可帶來好消息，但奈何事與願違，稱醫生數日前已建議為悅悅停止強心藥，讓她可盡早解脫，夫婦兩人當時很矛盾，一邊仍懷着最後的希望等候奇迹出現，一邊卻看着悅悅「身體一日腫過一日」。直至悅悅前日下午再次大量出血，包括造口、鼻喉不斷流血，更不停嘔血。眼見女兒受苦，父母忍痛下決定立即停止強心藥。

悅悅爸爸指，自己兩夫婦當時正抱着悅悅，看着姑娘按掣後，強心藥一停止，悅悅的血壓立即下降，「好多姑娘輪住入嚟見佢，一齊喺到喊，一齊為悅悅祈禱，喺個刻真正感受到一班姑娘對佢嘅愛絕對唔少於我哋」。

雖然已停止強心藥，但爸爸稱悅悅目前情況較穩定，現時會與媽媽一起，抓緊時間陪悅悅走人生最後一程，直至悅悅離開。夫婦二人在文中又感謝瑪麗醫院的醫護人員，感激他們一直對悅悅的關愛及照顧，又感恩悅悅遇到一班很好的醫護及愛她的網民，以及一直支持她的朋友。不少網民於貼文下留言，指「悅悅已經好叻女，佢好勇敢了，大家都已經盡力了」、「很感恩你們及悅悅教了我們寶貴的人生課，更珍惜所有」、「我們萍水相逢都感受到心痛難過，可想作為媽媽、爸爸是有幾多的難過，幾多的不捨！」