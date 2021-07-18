中大於港鐵出入口安裝閘機　學生代表批先斬後奏質疑實際成效

香港中文大學現時實施出入管制措施，教職員、學生、校友須向保安展示有關證件，校外人士則要向保安員登記個人資料。同時，校方更於港鐵大學站A出口安裝閘機。據中大校媒報道，中大副校長(行政)吳樹培上周四(15日)就保安問題會見學生代表，期間學生關注校方在零諮詢的情況下安裝閘機，又質疑安裝閘機的私隱問題、實際成效等，以及中大保安操守問題。吳承諾於2周內書面回覆學生代表，但拒絕公開承認批評。

據「中大學生報」報道，吳樹培於會上表示閘機只是讀卡器，為了避免有人以舊學生證等「魚目混珠」，也可防止2019年反對修訂《逃犯條例》社會事件期間，中大二號橋事件重演。校外人士仍需填紙記錄，受邀人士則可持校方派發的二維碼通過。讀卡器難免會儲存學生的出入時間、編號，但會按照私隱條例處理。

學生代表批評，校方在閘機工程完成後才諮詢學生。期間，吳樹培堅稱與學生會面就是諮詢，被學生質疑「難道起完之後，決定唔用就唔用，擺喺度？」。學生又要求校方不儲存資料，如拍卡後隨即刪除，而非待14日後自動刪除，以釋除學生疑慮。吳回應指，會與技術部門討論可行性，但若警方持有法庭手令，或校方須跟進違規行為，就會提供有關資料。學生代表又質問，展示學生證與否與二號橋事件有甚麽關係，吳並無正面回應。

此外，學生代表亦關注中大保安操守，包括多次禁錮、圍堵學生。早前有學生與保安發生衝突，過程中由保安拍攝的影片更被上載到網上，有違私隱條例。學生要求校方公開保安條例，列明保安組的權限，讓各持份者監管。就上述問題，學生要求校方承認並承諾改進，吳承諾在會後兩周以發信草擬建議，但拒絕公開承認上述批評。