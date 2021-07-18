打首針復必泰疫苗尚餘45日　多間接種中心7月預約期額滿

社區疫苗接種中心9月底停運，政府早前預告隨着接種中心關閉，不再提供由內地及德國合作研發的復必泰疫苗，近日不少市民紛紛趕搭「尾班車」打針，根據疫苗預約系統今早（18日）最新情況，至少有6間社區接種中心未來20日的預約期爆滿，另有3間幾近爆滿。由於接連有研究指內地研發的科興疫苗抗體水平不足，更不獲部分國家認可，5間中心仍剩大量預約名額「無人吼」。

根據政府新冠疫苗網站，市民距離可於社區疫苗接種打第一針的「死線」尚餘45日，雖港府曾指正研究為私家診所提供復必泰疫苗，但提供復必泰疫苗的社區接種中心名額仍陸續爆滿。24間提供復必泰疫苗的接種中心當中，聖保祿醫院、養和醫院、養和東區醫療中心、教育局九龍塘教育服務中心、元朗體育館，以及香港中文大學醫院，未來20日的預約名額已爆滿，部分中心最快要8月8日才有得預約。

而港怡醫院、大埔墟體育館及荃景圍體育館，未來20的預約期亦將近爆滿。現時只有中山紀念公園體育館、西灣河體育館、香港大學鴨脷洲體育館、伊利沙伯體育館，以及香港國際機場地面運輸候車室，有較多預約名額。

新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星早前曾透露，近日每日有約5至6萬人接種新冠疫苗，若保持趨勢，本港接種率有望在9至10月達到70%，他又指歐洲等地確認復必泰疫苗可於一般藥物雪櫃、即攝氏2至8度儲存一個月時間，故私家診所將來有機會提供接種復必泰，但目前仍未有時間表。