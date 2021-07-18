荃灣海濱段單車徑明日開放　長約2.3公里

耗資22億港元，連接新界東西的「新界單車徑網絡」從構思至工程已踏入第13年。其中長約60公里的屯門至馬鞍山的主幹線已於去年貫通，另一段長約22公里的荃灣至屯門主幹線正分階段推展。發展局局長黃偉綸今日(18日)於網誌表示，長約2公里的荃灣海濱段單車徑將於明日(19日)開放，而灣景花園至掃管笏段的單車徑設計就會於明年初諮詢公眾。

土拓署高級工程師鄧可忻指出，新啟用的單車徑沿荃灣海濱公園至灣景花園對出的海旁興建，長約2.3公里。沿途有2個休息處，附單車泊位及供踏單車人士休息的地方。另外，在海興路附近設有單車匯合中心，內設單車練習場、有蓋座椅、公眾洗手間、單車泊位、飲水設施等。

土拓署工程師蕭民傑稱，沿新單車徑，踏單車人士可欣賞藍巴勒海峽和青衣島的優美景色。單車徑途經區內多個公眾休憩及康樂場地，如荃灣公園、荃灣海濱公園、荃灣海濱長廊等；單車徑位置毗鄰港鐵荃灣西站及荃灣西公共運輸交匯處，區外居民到訪，亦甚為便捷。

道路安全方面，蕭表示，除了要保障道路使用者安全，亦要平衡踏單車人士與步行前往海濱者的整體體驗，故工程團隊在單車徑上適當加設行人過路處，減少行人橫過單車徑對踏單車人士的影響。單車徑沿路有安全提示，土拓署也會於開放初期安排單車大使，為市民提供協助。