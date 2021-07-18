IVE畢業生獲獎學金負笈英國升學　文科背景無阻追IT夢

HKDSE放榜在即，不少考生亦正為前路籌謀。香港專業教育學院(IVE)有兩位學生，升學時毅然跟隨個人興趣，「轉換跑道」修讀資訊科技及工程，並憑出色的表現獲頒賀維雅基金會獎學金，來年到英國升讀大學。有得獎者寄語DSE考生選科時跟隨個人興趣，不要給自己太多限制，並加倍努力，必然會有理想的出路。

IVE軟件工程高級文憑應屆畢業生黃靜文(Mandy)是得獎者之一。Mandy中學讀文科，隨後發現自己對科技的興趣，遂選修IVE的資訊科技課程，「當程式運行時發生錯誤，而我能找出錯誤原因，並成功糾正，會帶來莫大的滿足感。」Mandy相信，程式編寫和機器學習在日趨自動化的世界尤其重要，因此將會到英國斯旺西大學修讀電腦科學理學士課程，希望未來可透過科技應用造福人類，例如研發能夠幫助長者獨立起居的自動化裝置及應用程式。

另一位得獎者陳苡泳(Ewing)是IVE測量學高級文憑應屆畢業生，她自小熱愛繪畫，喜歡留意各地經典和漂亮的建築，會被具特色的建築物深深吸引。中學階段從未接觸工科的Ewing，在升學時決定轉換跑道，選修工程，並於金門建築有限公司的機電部門實習，見證赤鱲角機場二期客運大樓的重建工程，將課堂所學付諸應用，收穫極大滿足感。她將會到英國雷丁大學修讀工料測量學理學士，並以考取專業測量師資格為目標，希望日後可為本港的基建工程出一分力。

賀維雅基金會獎學金自2004年設立，至今已有接近180名畢業生受惠，當中逾半數得獎人完成學士學位後，繼續深造取得碩士學歷。