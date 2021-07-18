今屆DSE考生少令升讀8大機會增　學友社籲勿為神科斷夢想

香港中學文憑試(DSE)將於本周三(21日)放榜。受試卷調整及學校改為網上授課影響，學友社今日(18日)表示，今屆考生較過往難預計成績，建議學生應就不同分數作部署，亦要留意新冠肺炎疫情下，院校放榜後的收生安排。學友社又預計因本屆考生人數減少、外地升學增多等因素，令本地學生入讀大學機會增加，但呼籲考生切勿只為入讀「神科」而忽略自身興趣與夢想。

學友社學生輔導顧問吳寶城指，今屆考生面對網上授課及試卷調整等因素，較以往更難以預估自己成績，宜更多不同分數的部署及制訂行動計劃。因應考生人數減少及外地升學人數上升，他預計今年入讀大學的門檻會較過往低，但強調不應「為讀而讀」，又指考生選擇出路首要結合自身的興趣、能力與夢想，切忌因分數足夠而以科目名聲或熱門定奪出路。

吳寶城又指，有學生及家長因為對香港社會、政治和教育等情況不滿，不少學生即使有報考DSE，但仍打算到海外升學或舉家移民。

學友社學生輔導中心隊長、註冊社工周芷楓則建議，考生在保持充足的休息的同時，亦應維持正常的社交及消閒生活，並避免過於空閒而胡思亂想，並指成績已成定局，應着眼於仍可努力改變的事。她又提醒，家長若子女發現結果與期望出現落差時，不適宜追究子女過往表現，宜先保持同理心，接納子女的感受。

考生陳凱澄預計考獲20至21分，有意入讀教育大學地理科，將來可成為教師。她指自己口試能力較好，但今年取消了，估計影響至少一個等級，若失手會報讀副學士再銜接大學。她曾考慮海外升學，但不捨家人及朋友故打消念頭，最近有10多名朋友海外移民及升學，坦言「送咗唔少機」，即使同班同學也有5名打算離港。

為協助學生及家長應對文憑試放榜，學友社即日起提供一系列放榜支援服務，包括設立38條放榜輔導熱線、網上面談諮詢服務等，而一站式學生資訊網站亦特設「文憑試 Special」專輯，協助學生掌握各類出路資訊。