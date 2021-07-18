飲食業指塑膠餐具替代品貴約一成　望採用「按樽機」提供重用餐具

政府於本月提出分階段規管餐飲處所向堂食與外賣客人提供即棄發泡膠與其他塑膠餐具，又將全面禁止發泡膠餐具銷售，料最快在2025年起推行。有飲食業界代表今(18日)指，市面上有由粟米葉、竹、蔗等製成的替代品，較即棄塑膠餐具貴約一成，但不清楚是否符合政府要求，又建議採用現時「按樽機」的機制，市民可繳付按金，再由商場提供與回收餐具。

政府計劃在第一階段將全面禁示堂食使用塑膠餐具，外賣方面則開始分階段禁止提供膠刀、膠叉、膠碟、膠攪拌棒，繼而在第二階段會禁止外賣提供膠杯、膠容器，即全面與堂食睇齊。被問到會否帶來顧客負面反應，影響營運，有茶餐廳東主李先生指，現時外賣生意佔整體3分2、3分1，曾向客人建議外賣自取可自備餐具，換來客人寧願不光顧的反應，李先生又指曾考慮由餐廳提供可重用餐具，外賣員在指定時間回收，但成本上升，客人亦會嫌貴。

飲食業界代表，稻苗學會會黃傑龍指要「走膠」有一定困難，他指自己嘗試在餐廳推行重用飲管，隨即被客人投訴衞生問題，最後實行「走飲管可減10元」，客人樂於接受，公司亦因而節省了100萬支飲管。對於日後如何長遠實行，他指環境運動委員會現時在灣仔、荃灣試行在指定服務交按金，免費借用餐盒，市民使用後，不用清洗再把空餐盒交回服務點，並取回按金。他認為假如可以擴展計劃，由政府統籌，在各大商場放置「回收機」，就如現時膠樽的「按樽機」一樣，可便利業界與市民，但認為目標遙遠。環境保護署助理署長(減廢及回收)方健華在同一節目上指，不希望造成為污染轉移，主要希望源頭減廢，認為堂食是有條件可以禁用塑膠餐具，台式飲品、小食店這些依賴膠杯、發泡膠盒的食肆，或要有新的經營模式。

對於現時計劃只是禁用塑膠餐具，餐廳可提供不同即棄的替代品，黃傑龍指以往替代品成本貴10倍，但近年因為有一定需求，成本經已降至只是貴50%至一倍，當中有由粟米葉、竹、蔗渣、紙鍍膠成為的產品，但不清楚是否符合政府要求。然而，方健華指，現時不同的原材料改變為粟米、紙或其他物料，使用聚乳酸(PLA)技術，再通過混合塑膠過程來令餐具更耐用，但凡是混和塑膠，過程只是增加了降解速度，而未能完全走塑，在降解過程仍是會出現微塑膠，故是不適用於計劃範圍。綠惜地球總幹事劉祉鋒補充指，可降解的物質要有適當溫度、濕度才開始過程，市民不要混淆，又指本港現時有技術是完全用植物纖維製作餐皿，可防滲漏，同時入焗爐與冰箱。