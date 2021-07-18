與友爭執後搖爛咪錶棄後巷洩憤　45歲躁漢涉刑毀被捕

尖沙咀金巴利街1D號對開的停車收費錶，昨晨(17日)被發現不翼而飛，僅剩底部支撐鐵柱。警方翻查「天眼」等調查後，掌握疑犯是一名中年漢，他案發前曾與女性友人發生爭執，在對方離開後仍然情緒激動，繼而走近涉事位置，大力搖晃咪錶發洩，使其螺絲鬆脫墮地。男子其後捧起咪錶，一度狠擲落地，再將之棄置到附近後巷。

油尖警區刑事調查隊女督察陳浩婷表示，警方深入分析情報後，成功鎖定疑犯身份，今日(18日)凌晨在牛頭角區拘捕一名姓陳（45歲）男子，涉嫌刑事毀壞，並在其住所搜出懷疑犯案時穿着的衣物，他現正被扣留調查。

據悉，疑犯任職清潔工，陳浩婷形容他的身形壯碩，具有相當力量，故咪錶亦難以承受他10多次搖晃而甩脫，相信他當時僅是宣洩情緒，並非有組織犯案。至於事件是否造成資料外洩，她則指相關資料並非儲存在咪錶內，但會繼續與運輸署等相關部門溝通及作進一步調查，不排除疑犯涉及其他罪名。

根據資料，為配合政府推動「智慧出行」，運輸署在今年1月20日開始分批安裝約12,000台新一代咪錶，而出事位置的編號4703咪錶在當月31日投入服務。咪錶營辦商昨晨偵察到該咪錶曾受干擾，並與後台系統失去聯繫，派員到場發現咪錶被移走，已立即報警並在有關停車位張貼通告，至昨午已重新安裝新咪錶，開放停車位予駕駛者使用。