浸大中醫藥學院推網上診症服務　處方藥物最快翌日送到

香港浸會大學中醫藥學院臨床部推出網上診症及送藥到戶服務。浸大指，該項服務可為求診者提供更便捷和多元化的診症安排，特別是在新冠肺炎疫情期間，市民毋須親臨診所，省卻交通時間之餘，亦減低因出門就醫而帶來的感染風險。

網上診症服務適合非急症病人使用，「浸大陳漢賢伉儷中醫專科診所暨臨床規範研究中心（九龍塘診所）」及「浸大賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心」的舊症病人，即日起可使用該項服務。

浸大指，新服務的使用過程簡便，求診者先致電上述兩間診所預約駐診的中醫師，然後在預約時間透過手機通訊軟件WhatsApp的視像通話功能，接受中醫師的遙距診症。由中醫師處方的藥物，將透過送藥到戶服務派送至求診者的指定地點。

在中午12時前應診並獲確認的求診者，獲處方的中藥顆粒及草藥可於下一個工作天送遞至指定的香港地址；代煎中藥則會於2個工作天內送遞，而個別偏遠地區或需額外運送時間。

求診者須於診症後在網上平台繳付所需費用，包括診金、藥費及送遞中藥的費用；網上診症的診金與面診相同。送藥到戶的運費視乎藥物劑量，由56港元起；即日起首500名使用新服務的求診者，可獲豁免送藥到戶的運費。