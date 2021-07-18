荃灣海濱段單車徑將啟用　警方辦單車安全宣傳活動

為配合荃灣海濱段單車徑明天(19日)全面開放，警方與土木工程拓展署今(18日)合辦了「單車安『荃』樂滿Fun」的單車安全宣傳活動，除擺設攤位遊戲，讓小朋友在單車上學習單車安全知識外，大人及家長們亦可參加單車安全問答遊戲贏取精美紀念品。場內設有小警車供小朋友拍照留念，以及免費果汁冰棒及防疫物品派發。

是次活動得到香港交通安全隊及荃灣安健社區督導委員會支持，而東華三院BiciLine單車生態旅遊社會企業亦在場擺設攤位遊戲。

警方表示，單車安全一向是十分重視的交通宣傳項目之一，因此警方早於單車徑開放前已經實地考察確保單車徑的地形及位置妥當，而土木工程拓展署亦透過東華三院安排不同種族的青少年做新界單車徑網絡的單車大使，自4月起進駐荃灣海濱段單車徑推廣單車安全。

疫情期間不少市民選擇騎單車作為周末玩樂活動，如果稍有不慎發生意外便樂極生悲。警方提醒，在單車徑上，無論是騎單車人士或是路過的行人，時刻保持專注、守法、忍讓，騎單車時佩戴合適的安全裝備，不幸遇到意外時也能將傷害減到最低。