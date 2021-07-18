書展第5天人潮如鯽　家長預千元掃練習　參展商指銷情不錯

香港書展踏入第5天，適逢今日(18日)是星期日，入場人數眾多。東網記者在下午2時到場視察，只見現場人流如鯽，目測有過千人輪候入場，由灣仔莊士敦道至入境事務處大樓一段的天橋已開始「塞車」，直至書展場地外後，受社交距離措施限制，進入展場的人潮才稍為疏通。有家長帶同小朋友到場「狂掃」大量補充練習，直言在書展期間購買可減省100多港元；有參展商則表示今年補充練習比預期中受歡迎，且銷情亦算不錯，與2019年書展銷情相約。

就讀3年級的周小朋友和父母一同到書展，由於在早上10時進場，故入場時較鬆動，但已逛近5小時感到非常疲累，逐拿出特地帶備的法寶小摺櫈，坐於場館角落休息。他表示買了故事書和零食，父母亦為他購入1本補充練習，周小朋友對此無奈點頭稱「都鍾意呀」。周母則指買1本練習不算多，因擔心小朋友有壓力做不完，又稱今年「行得都開心」，但場內少了餐廳，令入場人士休息地方較少，故需要帶備小摺櫈予小朋友。

同樣帶小朋友到場的市民張女士表示，今日目的是購買補充練習，因「每年書展都比外面書局平」，書展優惠更可節省高達100多港元。她稱今天已買了10多本補充練習，相信以小朋友能力可以應付，更打算讓小朋友升中一後仍持續鍛煉。她並透露今天預備了過千港元的預算，除補充練習外，亦有購買兒子感興趣的科學書籍和福爾摩斯系列故事書。

其中一個售賣補充練習的參展商攤位負責人鄺先生認為，今年銷售額和人流均理想，較預期更樂觀，攤位近日亦需要「再入貨」約20%。而為了吸引顧客，該攤位今年亦推出「舊補充換現金券」的優惠，家長可用以往寫過的補充練習，兌換為價值5港元的現金券，鄺指出，該優惠反應熱烈，每天均可回收1箱的舊補充書籍，期望在最後一天推出的快閃優惠可更加刺激銷情。

另一邊廂，有被指懷疑違反國安法的參展商，則仍未收起被投訴之書籍。市民葉先生表示，今年到場是希望了解今年書展與過往「有冇好大改變」，認為「(香港)暫時仍有出版自由，但未來就唔肯定」。他直言不會擔心購買該些政治時事類書籍會觸犯國安法，直言「你出得版就代表可以畀市民睇」，認為「自己買自己睇心安理得」。