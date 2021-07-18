男子星洲香港先後打4針新冠疫苗　聶德權認系統無海外接種紀錄

有香港工作的新加坡人於家鄉接種兩劑美國研發的莫德納疫苗後，來港再打多兩劑內地及德國共同研發的復必泰疫苗，前後打了4針新冠疫苗，聲稱要解釋當地接種紀錄感麻煩，寧在港重新接種，方便取得電子針卡。事件暴露本港疫苗接種系統的漏洞，公務員事務局局長聶德權今日（18日）回應時承認，目前只能靠口頭詢問接種者在香港以外地方的打針紀錄，呼籲市民勿刻意隱瞞。

有傳媒報導指，一名30歲的新加坡男子4月9日及5月7日於當地接種兩劑莫德納疫苗後，6月7日及28日再於觀塘曉光街體育館接種兩劑復必泰疫苗。他直至打完最後一針疫苗後，才向護士透露前後已接種了4針。雖護士會詢問每名接種者過去曾否打過針，但系統只能紀錄在港的接種紀錄。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，接種紀錄系統存有漏洞，由於本港系統沒有與外國系統互相聯繫，只能靠接種者本人如實告知接種紀錄。他認為當局應考慮採取措施避免上述情況發生，例如在接種疫苗同意書上添加誓詞，表明自己過往從沒接種過其他新冠疫苗；方便海外人士，他又呼籲港府盡快在電子針卡增加海外接種紀錄。

聶德權表示，若接種者在其他香港以外地方打了針，港府當然未必會有紀錄，因此接種前會詢問他們之前有否接種過疫苗。他指若有人刻意隱瞞，有機會對自身健康造成未可知的風險。他呼籲大眾跟從衞生當局和專家的建議接種疫苗，並如實交代接種紀錄。