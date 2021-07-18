中大新設校長卓越獎學金　新生名額8個每人派5萬

多間大專院校推出新獎學金，繼香港大學早前推出文憑試「Top 1%」獎學金，香港中文大學今日(18日)公布，新設「香港中文大學校長卓越獎學金」，向每個學院最頂尖的一名學生派發5萬港元獎學金，名額合共8個。另外也推出「非本地體驗學習助學金」，金額1萬港元，名額最多400個。

「香港中文大學校長卓越獎學金」將頒發予最傑出的中大全日制本地及非本地本科新生，入學途徑不限。遴選將基於學生入學成績、第一學期的學業表現、語文能力、領導才能、社會服務之承諾及過去所獲得之獎項。如候選人水平相若，家庭經濟狀況也將被考慮。各學院於開學後將邀請新生競逐此獎學金。

此外，中大將於2021/22學年增設「非本地體驗學習助學金」，以鼓勵和幫助有經濟困難的新生在就讀本科期間參與非本地的學習，金額為1萬港元，名額最多400個。於「政府學校書簿津貼計劃」中獲全額津貼或在「綜合社會保障援助計劃」中獲得學費及其他教育費用資助的中六學生，均合資格申請。學生可於本科常規修業期內任何時間申請使用該助學金以資助非本地的學習，包括中大認可之海外交流、實習、服務計劃、短期課程及比賽等。