政Whats噏：提供學習津貼及高球訓練　林建岳：助基層兒童健康成長

樂群社會服務處(下稱樂群)聯同香港哥爾夫球會在港島、九龍東區同北區推出「哥爾夫樂『童』行——家庭支援計劃」，為基層家庭兒童提供現金學習津貼同高球培訓，球會會喺未來兩年向樂群捐出612萬港元。

香港哥爾夫球會主席林建岳指球會將於計劃首年投入300萬港元，翌年再捐出312萬港元，合共612萬港元協助樂群嘅受助基層兒童，為佢哋提供學習上同經濟上嘅支持，期望可以透過計劃接觸到更多有需要嘅家庭，並鼓勵基層兒童健康成長，支持佢哋追求個人目標。

樂群執行委員會主席吳秋北話自疫情以來，大部分學童只可以喺屋企線上學習，對於基層學童嚟講，因缺乏電腦同上網設備，令學習更加困難，而球會為學童提供200部平板電腦同數據卡，呢個計劃亦會為合資格嘅學童提供現金津貼，同埋幫助一班有特殊學習需要嘅學童。

同場嘅民政事務局局長徐英偉就話推廣高球活動讓基層兒童有均衡學習嘅機會，提升競爭力，對成長有好處。佢又指自己都有兩個小朋友，認為父母陪伴對兒童非常重要，所以呢個活動既可以讓小朋友學習高球技巧，又能有更多親子活動時間。

這個為期兩年嘅計劃將每年提供220個名額，為低收入家庭的學童提供現金津貼，令佢哋可參加補習班或課外興趣班，亦已向佢哋提供平板電腦同流動數據卡，支援佢哋嘅學習需要。此外，香港哥爾夫球會喺同期將提供2,000人次嘅高球體驗，仲會喺參與活動嘅學童中揀選40人實行進階培訓課程，以物色高球新血。