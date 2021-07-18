病人骨科手術期間曾心臟停頓　兩專科醫生被控失德8.15裁決

麻醉科專科醫生林達成及骨科專科醫生梁協榮，被控在2016年於仁安醫院為1名男病人進行骨科手術時，未有提供適切護理，期間病人曾心臟停頓，兩人被控專業失德罪。醫務委員會今日(18日)續訊案件，專家證人作供指，監測病患的儀器曾失靈，但林並無就此採取行動，情況不理想。由於時間所限，醫委會將於下月15日作出裁決，林的代表律師指，由於不欲展現出敵對態度，預告將會認罪。

案情指，林達成及梁協榮為1名當時25歲的男病人進行足踝關節內鏡手術，同時亦有注射高濃度血小板血漿、以及修復前距腓韌帶手術等，合共5個程序。期間病人心臟一度停頓，經急救後恢復生命表徵，林涉在手術過程3次離開手術室，亦未有向梁主動提及心臟驟停的因素，僅稱病人情況穩定；梁則被指未有主動詢問更多病人情況，並在未獲病人同意下，進行全數5項程序。最終2人因決定繼續手術，而被控專業失德。

梁協榮的代表律師表示，事發時，梁曾詢問林發生何事、病人情況是否穩定，及是否需要支援等，惟林僅稱病人出現呼吸困難等過度性問題，生理迹象亦已回復正常。律師強調，2人合作進行手術逾50次，雙方有信任基礎，加上梁並不知道病人曾出現心臟驟停。委員會主席劉允怡則指出，病人在手術中途一度接受急救，梁卻不知道患者心臟驟停，形容事件超越其想像力。

專家證人、麻醉科專科醫生張志偉作供指，麻醉科醫生應同時以儀器及臨床2種方法，密切監察患者病情，惟監測儀器曾在手術期間，有約20分鐘未能顯示數據，但林並無就此採取行動，情況不理想。對於病人手術期間，亦曾出現心跳慢、血壓高及體溫過低等情況，張認為，若林當時得悉情況，但未有向梁提及「咁就係林醫生嘅問題」。

另一專家證人、骨科專科醫生楊揚則指，病人心臟驟停時，經心肺復甦法及注射腎上腺素，才恢復生命表徵，認為梁當時應得悉現場發生緊急情況；而由於使用了腎上腺素，梁應知道心臟驟停是其中一個可能性。對於病人出現心跳慢等情況，楊供稱，若自己是負責醫生，亦掌握有關資料，將不會選擇繼續進行手術。