警放蛇打擊白牌車　4男司機及1女乘客被捕

新界南總區交通執行及管制組特遣隊，今日(18日)採取執法行動，打擊非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途的行為。行動中，警方派員到沙田、荃灣、葵涌及東涌區喬裝乘客，他們先後被招攬乘坐4輛私家車，分別前往欣澳、東涌及梅窩。當私家車到達目的地時，4名司機分別要求收取250至900港元車資，而所有涉案私家車都沒有運輸署發出的客運營業證。

喬裝乘客的警員隨即表露身份，並拘捕4名私家車男司機及1名女乘客(23至70歲)，他們分別涉嫌「非法使用汽車作出租或載客取酬用途」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕，女乘客同時涉嫌「招攬他人乘坐以取酬方式載客的私家車」。所有被捕男女已獲准保釋候查，須於8月中旬向警方報到，而所有涉案車輛亦已被扣留作進一步檢驗。

警方提醒市民和旅客，根據香港法例，非法出租載客取酬的車輛沒有第三者保險，乘客及其他車輛或道路使用者均可能失去應有的保障。首次定罪可判罰款5,000港元及監禁3個月，再干犯則可處罰1萬港元及監禁6個月。而沒有第三者保險，一經定罪，最高可判罰款1萬港元及監禁12個月，並吊銷駕駛執照12個月至3年不等，車輛並且會被吊銷牌照及被扣押。警方呼籲市民切勿租用有關車輛，並將會繼續進行執法行動，市民切勿以身試法。