廣華醫院疑未用盡遺體存放格便要求先人「孖鋪」　員工斥不敬

慎終追遠是人之天性，然而職場欺凌以至玩弄先人遺體似乎有違人文價值。廣華醫院4名殮房職員投訴表示，有殮房主任在今年2至7月期間，被指控是針對員工，增加其工作量，多次在未用盡遺體存放設施時，要求員工把遺體「孖鋪」，員工斥對先人不敬。醫管局回覆指，上述期間廣華醫院殮房平均使用率持續高企，或有可能安排兩具遺體平放在同一存放格內，以預留位置接收及妥善存放更多遺體。

在廣華醫院殮房工作10年的林先生表示，在今年2至7月期間，殮房主任多次要求員工，在未用盡現有80個遺體存放設施時，把兩具遺體放在同一格，林先生表示在7月初時，當日仍有3個存放設施未有取用，但主任以「未雨綢繆」為由，要求他們要把先人「孖鋪」，林批評「係不尊重先人」。他指工作多年從未有如此指引，認為是主任刻意增加他們的工作量，並疑是職場欺凌。他指該名主任曾大聲喝罵員工，又會記錄員工每次犯錯，但不向當事人反映，惟林先生屢次向高層提出卻不獲受理。林先生指多名同事因而接見精神科醫生半年，亦有人需要服用安眠藥。

醫管局發言人回覆指，翻查紀錄，今年2月至7月期間，廣華醫院的殮房平均使用率持續高企，基於尊重死者的大前提，醫院遵守「一個存放格貯存一具遺體」的原則。根據現行運作安排，部門運作主管需考慮當值人手情況，適時評估殮房的使用率，並為預計短期內會出現使用率達飽和的情況預先作準備，例如會因應遺體年齡、性別及身型等因素，以尊重遺體為原則，安排將兩具遺體平放在同一存放格內，以預留位置接收及妥善存放更多遺體。如殮房使用率超出負荷的情況持續，醫院或聯網之間便會互相協調，將遺體轉送其他醫院存放，殮房主管已於早前的部門例行會議中與同事溝通及解釋運作安排。

發言人又指，醫管局有既定的員工投訴機制，職員就其他職員或管方對他的待遇感到不滿或不公可以按程序作出申訴。如職員經投訴程序處理後，仍感不滿，在現行及行之有效的3級投訴及上訴機制下，可提出上訴，上訴渠道包括醫院、聯網管理層及醫院管治委員會，以及醫管局大會轄下的職員上訴委員會。