鑽石娛樂場本月底結業　澳博將接手自行經營

就是次鑽石娛樂場結業，蘇樹輝指據其了解，娛樂場負責推廣的一方在疫情下有感生意難做，因此選擇暫停服務，但由於該娛樂場始終屬澳博的場地，在沒有原先市場推廣服務提供者參與下，將會把它打造成自行推廣娛樂場繼續營運，同時亦未有抹煞將來與原服務提供者再度合作的可能。

連同鑽石娛樂場，澳博名下自行推廣娛樂場共有5間，其餘為回力海立方、葡京娛樂場、海島娛樂場以及東方娛樂場，但蘇表示海島娛樂場仍然停業，反而在集團旗下的「葡京人」，未來或新增自行推廣娛樂場，冀可以服務「上葡京」以外的新客群，但現階段與「葡京人」方面尚未達成合作條款。

根據澳博去年年報，其於2020年底經營14間衞星娛樂場，較2019年減少兩間。而去年衞星娛樂場整體虧損2.25億元。澳博上周五(16日)收市價創逾一年新低，報7.92元，跌1.85%。