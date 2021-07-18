馬寶寶農場將被收地今最後營業 稱會繼續於新界種菜

馬寶寶社區農場曾批評特殊農地復耕計劃的農地位置偏遠而荒蕪。

政府近年發展新界東北，被納入發展範圍的粉嶺馬屎埔村由去年起陸續收地。位於馬屎埔村的馬寶寶社區農場，日前在社交平台表示，地政總署將於明日(19日)收回農場所在的地皮，今日(18日)是最後一天營業，稱會繼續於新界種菜，「有氣有力有塊田，我們都會繼續種」，並感謝市民在過去11年來的關顧。

農場最後一天的營業為下午2時至5時，售賣不同農作物及乾貨，吸引不少市民到場選購，不足半小時，大部分商品已經賣出。馬寶寶社區農場在2010年成立，由村民及關心香港永續發展的朋友共同創立，以實踐永續農業為基礎，定期舉辦農墟、導賞團、工作坊及耕種班，推廣本土農業及自主生活、城鄉共生的永續發展。

馬寶寶社區農場近年曾指政府提出的特殊農地復耕計劃中的農地位置偏遠而荒蕪，政府亦未有考慮「耕住合一」方針，認為方案無助農民重置農務作業。要求政府停止迫遷，重新檢視農業政策。

政府早年的施政報告公布古洞北及粉嶺北等納入新界東北發展計劃，並於2013年落實發展古洞北、粉嶺北地區，立法會財務委員會在2014年6月審議新界東北發展前期工程撥款時，有逾百名示威者衝擊立法會大樓，21人被捕，同月月底法案通過。

去年起位於粉嶺北部的馬屎埔村陸續收地，再度引起市民關注。日前地政總署在一次涉及約5戶村民的收地行動中，出動多名地政人員及警察到場，再以膠帶圍封涉事住戶家門，並一度與村民對峙，有村民憂心家當未獲妥善安放拒遷，並灑下疑似火水。