政Whats噏：吊臂車意外頻生　議員鬧爆運輸署「唔知唔覺」

吊臂車意外頻生！今年3月及5月先後發生3宗有關行駛中嘅吊臂車上，未有「收雞」、即未收合妥當嘅吊臂撞到行車天橋底部嘅意外，好彩冇導致嚴重人命傷亡，但對交通同相關基建仍造成好大影響。建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓上月喺立法會就有關吊臂車嘅行車安全提出書面質詢，但運輸署當時嘅答覆淨係紀錄咗有造成傷亡嘅個案。言猶在耳，本月9日喺銅鑼灣鬧市，又發生咗一宗吊臂車勾斷電車電纜嘅意外，嚴重阻礙交通，搞到謝偉銓都忍唔住再炮轟運輸署「唔知唔覺」啊！

話說謝偉銓早前向運輸署提出質詢，要求當局提供過去3年吊臂車交通意外宗數及所引致嘅傷亡人數，佢話雖然運輸署現時只備存涉及人命傷亡嘅交通意外紀錄，但涉及吊臂車吊臂嘅交通意外往往嚴重影響交通同危及道路安全，並對行車天橋造成損毀，詢問該署會唔會另行收集所有涉及吊臂車交通意外嘅統計數字。

佢仲問喺過去3年有幾多人因不當操作吊臂車而被檢控，以及受到嘅懲罰，亦問埋有冇檢討現時對吊臂車司機嘅監管需否收緊等。

然而運輸及房屋局局長陳帆提交嘅書面答覆就只紀錄咗有造成傷亡嘅個案，如果只係撞毀天橋、勾斷電纜，政府就冇做統計。謝偉銓直指當局嘅答覆令人相當失望，再加上問完冇耐，銅鑼灣又發生相關嘅意外，佢怒極再喺Facebook貼文鬧爆運輸署。

謝偉銓話既然運輸署有指引「建議」業界為吊臂車安裝自動警示系統，提醒司機開車時未有收妥吊臂，但就無講到底有幾多車裝咗？成效係點樣？又會唔會考慮強制安裝呢？佢仲批評政府簡直係「唔知唔覺」，淨係識得話會研究檢討，反問政府係咪又要等到好似專營巴士咁，發生咗嚴重意外，造成大量死傷，運輸署先會話要加人、加位、加撥款做嘢呢？謝仲直指出現咗咁多宗吊臂車意外，運輸署絕對係責無旁貸呀!