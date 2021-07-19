村屋被浸水深及腰　警員孭年老戶主驚險撤離

鄉郊地區一旦遇暴風豪雨來襲，會造成大樹倒塌或水浸入屋，有村民或因此受困需要救援。八鄉分區警長唐雷樂稱，在他22年警務工作生涯中，最難忘的莫過於2018年「山竹」襲港前兩周的一次救援行動，當時正發出紅色暴雨警告信號，惟元朗區每小時降雨量卻一度超出黑色暴雨警告信號水平，當時鄉郊部分地區水深及腰，洪水湧入屋，他憶述當時有村民棄屋求救，亦目擊有長者為死守家園財物，無懼水掩住所，最終要由警員背走，情況驚險。

唐雷樂憶述2018年8月29日，當日新界多區遭大片烏雲掩蓋，大雨連綿不斷。當時天文台正發出紅色暴雨警告信號，但元朗區每小時降雨量卻一度高達119毫米，有鄉郊地區因渠道淤塞而引致洪水氾濫，水浸入屋，警方接獲多宗求助。

他當時駐守村巡隊，警車駛經錦田公路時水浸嚴重，部分路段水深及腰，有汽車拋錨致道路嚴重擠塞，其中芝麻嶺路口更出現「路陷」，救援工作嚴重受阻。當警車駛至橫台山新村時，目睹一名女村民於大雨中無助地徘徊，經查問後始知其寓所遭洪水倒灌入屋，其約90歲鄰居婆婆更被困屋內。

唐與同袍遂前往拯救，發現該名婆婆的寓所已水深及腰，情況危急，惟婆婆堅決留在家中死守家當，拒絕救援。他當機立斷，一方面為婆婆鎖好門窗，另一方面則通知婆婆的家人，久經勸喻婆婆始肯離去。然而，由於婆婆年事已高行動不便，故警員需要把她背起涉水而行，幾經辛苦終成功把她帶往村口安全地方。