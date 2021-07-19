迷幻蘑菇　食完失意識不辨字

長在枯木上的小皮傘與迷幻蘑菇相似，本港過去曾發生至少兩宗誤採該菇中毒個案。

東網今次在將軍澳發現的其中一種體形細小的野菇「小皮傘」，外形酷似迷幻蘑菇。而真的迷幻蘑菇則含有裸蓋菇鹼和脫磷酸裸蓋菇素等迷幻物質，令人吃用後有迷幻或興奮的感覺，惟此類迷幻蘑菇已被香港納入《危險藥物條例》管制範圍，美國及日本多地都將其列為非法物品，惟荷蘭卻有出售本質相同的迷幻松露，有旅客分享吃後出現嚴重幻覺。

「迷幻蘑菇」主要在中南美洲、夏威夷及巴里島生長，大部分屬培植而非野生，從菇中抽取的物質，屬於一種類似麥角副酸二乙基胺的迷幻劑，服下大量可能產生幻覺及失去辨別幻想與現實的能力。自1999年起，歐洲及北美的狂野派對及夜總會內濫用「迷幻蘑菇」的個案持續增加，引起世界各國關注，當中美國及日本先後立法禁用，荷蘭亦將迷幻蘑菇列為非法，惟阿姆斯特丹市內卻會售賣迷幻松露（Magic Truffle），這些松露其實是蘑菇的孢子，本質上兩者沒有分別。

有旅客在網誌分享親身經歷，在阿姆斯特丹購買10克迷幻松露後在酒店房內吃用，過了一個多小時後開始失去意識和時間感，後來連辨認字的常識也失去，整個人分不清現實和幻覺，直至第二天睡醒才完全恢復意識，形容有關體驗相當危險。