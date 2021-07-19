東方日報A1：亂食肝腎損　致命毒菇襲屋邨

本港連日下雨後，無論屋邨花槽、郊野公園及行人路邊均見菇菌處處。過去5年發生至少15宗市民吃野菇後中毒個案，3年前更有人因而死亡。東網記者日前在雨後巡視多區公共屋邨均現「菇蹤」，當中將軍澳翠林邨有多達30株野菇遍布山邊，惟未見部門張貼提示告誡市民。記者從各區收集7款野菇樣本交予專家檢驗，證實當中5款屬毒菇，包括全世界導致最多人中毒的綠褶菇，近看或觸摸亦可致中毒，以及看似迷幻蘑菇的小皮傘。醫生指市民進食毒菇後可致急性中毒，嚴重者可導致器官衰竭而死亡。

疫情下不少市民愛行山，接觸大自然、觀賞植物，常言道「路邊野花不要採」，其實野菇亦不可亂摘。眼見野菇處處，有些更看似野生靈芝，都吸引市民採摘。不過，本港過去5年至少15宗因自採野菇進食而中毒，2018年更有人因而死亡。而在去年9月，一名5歲男童和47歲女子亦因進食在公園採摘的野菇後，出現惡心、嘔吐、腹瀉等徵狀要送院治理，幸無大礙。

記者近日在翠林邨對出的山邊，發現數以十計野菇遍布草地，有白色菇菌直徑超過10厘米，也有外形酷似降落傘的野菇自枯木中冒出。途經的陳先生直言擔心有市民採摘這些野菇甚至食用，惟未見告示牌提醒市民。

大埔廣福邨毗連一間幼稚園的花槽，亦長出近10株菌柄帶環的野菇，外形雪白與食用菇相似。同區富亨邨去年曾有市民進食野菇後中毒，該邨巴士總站對出的花槽仍可見野菇遍布，有白色及啡色，部分開始腐爛；而在布心排村村口的白色野菇高過一部手機，菌蓋大如手掌。

記者將屋邨、鄉村連同大埔海濱公園及大埔滘自然護理區收集的共7個菇菌樣本，交予中文大學生命科學學院退休教授趙紹惠分析，結果發現樣本中有5款毒菇（詳見列表），當中在多個屋邨均有出現，體形最龐大的為綠褶菇，亦為全世界最多人誤吃而中毒的品種。趙提醒，此菇的孢子可隨風飄揚，即使不直接食用，湊近觀看或觸摸後再碰口和鼻，都有可能吸入孢子而中毒。

趙續稱，今次發現一款深啡色，長在枯木上的小皮傘，酷似外國迷幻派對常客迷幻蘑菇，本港過去亦至少發生兩宗誤食該菇而中毒個案。而樣本中一般用作入藥的黑芝，也有可能因環境污染而含重金屬等有害物質，呼籲市民切勿採摘。

誤食野菇中毒事件在內地更常見，去年就有近8,000人因而中毒，更有74人死亡。而雲南省近日出現多宗市民進食野菇後出現幻覺及中毒事件，連省衞健委亦要發短訊提醒民眾不要誤食有毒野菌。

家庭醫生關嘉美稱，毒菇主要含毒蕈鹼及毒傘肽兩種毒素，前者進食後會出現肚瀉腹痛，大量流汗及視力模糊，出現幻覺及呼吸困難等徵狀，病徵如急性食物中毒；後者毒性更強烈，會進入肝細胞，嚴重破壞肝功能，繼而導致其他器官衰竭，例如腎臟等，最嚴重可導致死亡，市民一旦懷疑自己進食野菇中毒，必須立即到急症室求診。

議員柯創盛就認為，幾乎每年都發生有市民進食野菇後中毒事件，有關場地的管理部門應當加強教育工作，如展示常見野菇品種的資料及相片以至其毒性，告誡市民野菇不可摘，同時也可清理有關長出野菇的場地，減少市民誤採。

衞生防護中心發言人指，大部分個案烹煮菇類不會破壞其毒性，如懷疑因進食菇類引致食物中毒，應立即求醫。房屋署發言人指，廣福邨物業服務辦事處已知悉野菇出現並已清除，並張貼告示提醒居民；富亨邨及翠林邨則由法團負責日常管理。漁護署發言人則指，署方會在郊野公園張貼告示或海報，以及在社交平台宣傳呼籲市民切勿採食野菇。

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