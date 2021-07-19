曾因腦癱遭受歧視　擁語文天賦　殘障生冀升大專

中學文憑試周三(21日)放榜，疫情下考生面對不同難關，殘障生更需排除萬難方可圓大學夢。熱愛籃球的陳志恒有著與一般考生不同的成長背景，他患有輕微腦癱，影響他下肢活動能力，令他在內地生活時受盡歧視；其後他來港入讀特殊學校，與同樣有身體障礙的同學一同成長，加上在運動、唱歌、語文充滿天賦，從而建立自信。他期望升讀大專後有機會到海外交流，一睹偶像風采，「希望可到當地摸摸Michael Jordan的雕像」！

志恒約1歲時確診痙攣性截癱，屬腦癱的一種，影響他的邏輯及表達能力，並有長短腳，腳跟不能著地，左腳較難伸直，因而影響平衡力，令他不時跌倒擦傷。他曾在內地生就讀主流小學，被同學歧視及欺凌，加上成績不錯，招來同學妒忌，故經常針對他的說話及行路能力，受盡冷嘲熱諷。

母親見他不開心，安排他小學畢業後跨境來港讀書，並於香港耀能協會賽馬會田綺玲學校升讀中學。初來港時他用了不少心機學習廣東話。志恒曾覺得在港讀書限制比較多，不理母親反對，中五時回到內地的主流中學讀書近一年，被親友勸告後再回到香港。班主任王老師表示，志恒到內地讀書期間，仍然有向她遞交功課及閱讀報告等，因此在港學業未有完全中斷，故他回港後可續在田綺玲學校升讀中六，學校亦有為他安排補課。

王老師指，志恒領悟力高，亦有語文天賦，日常喜歡看不同類型的書籍及評論文章。王批改其中文作文時，發現志恒用字豐富、行文流暢，亦有深度，批改時感到驚喜。至於學習英文的秘訣，志恒就是看NBA球賽時用心聽旁述，久而久之令他的英語聆聽能力有所提升，亦學到不少生字。他估計在DSE中文及英文科最理想可考獲5分。

由於他對數學科及其他選修科成績不太有信心，故預計DSE最終可考獲11至19分。他已獲得城市大學專業進修學院，與海外大學合辦的英語國際企業傳意榮譽文學士有條件取錄。志恒對升大學後的生活有所憧憬，例如加入國際象棋學會，與其他大專生切磋，甚或可到美國大學交流或作交換生，尋找偶像Michael Jordan的足迹。