港大附屬學院增設移動鏡頭　讓學生上網課更專心

過去一年因新冠肺炎疫情致多次停課，對教學有一定影響。香港大學附屬學院在疫情下曾安排師生上網課，除了有一般的網上直播教學軟件及鏡頭外，部分分校的個別課室，更特設可移動鏡頭，即鏡頭會跟著教師移動，加上收音設備有減少雜音的技術，有助提升網課質素。

香港大學附屬學院校長陳龍生指，過去一年，學院將網上教學的設施優化並升級，在院校的標準課室，都至少有2個螢幕及一組攝錄鏡頭，包括可拍攝課室、教學資料，而部分分校的個別課室，鏡頭則可移動，令學生上網課亦可「跟著教師走」，教師亦可控制鏡頭的角度等等。另外，收音設備亦有減少雜音的技術，以免收音時出現回音，有助提升網課質素。

陳又指，為了令教師能掌握有關技術及使用設備，該校舉辦了約40場的培訓工作坊，有近500人參與。在上一學期，該校從學生收回的意見中，對於教學效能有正面的回饋。除此之外，該校亦增設了自動虛擬實境空間 (CAVE) 及虛擬實境 (VR) 教學工具，輔助教學。

另外，陳又透露，下學年有34個副學士、高級文憑及基礎文憑供報讀，約有3000個學額，暫時約有9800人報讀，已派出5000個有條件取錄，在文憑試放榜日起開放網上及現場收生。

過去一年因新冠肺炎疫情致多次停課，對教學有一定影響。香港大學附屬學院在疫情下曾安排師生上網課，除了有一般的網上直播教學軟件及鏡頭外，部分分校的個別課室，更特設可移動鏡頭，即鏡頭會跟著教師移動，加上收音設備有減少雜音的技術，有助提升網課質素。

香港大學附屬學院校長陳龍生指，過去一年，學院將網上教學的設施優化並升級，在院校的標準課室，都至少有2個螢幕及一組攝錄鏡頭，包括可拍攝課室、教學資料，而部分分校的個別課室，鏡頭則可移動，令學生上網課亦可「跟著教師走」，教師亦可控制鏡頭的角度等等。另外，收音設備亦有減少雜音的技術，以免收音時出現回音，有助提升網課質素。

陳又指，為了令教師能掌握有關技術及使用設備，該校舉辦了約40場的培訓工作坊，有近500人參與。在上一學期，該校從學生收回的意見中，對於教學效能有正面的回饋。除此之外，該校亦增設了自動虛擬實境空間 (CAVE) 及虛擬實境 (VR) 教學工具，輔助教學。

另外，陳又透露，下學年有34個副學士、高級文憑及基礎文憑供報讀，約有3000個學額，暫時約有9,800人報讀，已派出5,000個有條件取錄，在文憑試放榜日起開放網上及現場收生。