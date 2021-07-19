醫管局添巡邏機械人　助長者分散專注力　防四處走動跌倒

「如果想去廁所，記得要同我哋講，唔好自己起身。」「添仔」不是一位護士，卻是沙田醫院的重要一員。「添仔」是一個設有電子屏幕的巡邏機械人，自去年11月起開始在內科及老人科病房投入服務，比起其他護士，他對有認知障礙症的病人更有辦法。新界東內科及老人科顧問護師史綺雯指，曾有一名80歲的患者休息期間出現異常行為，將床單、床褥以至床架逐一拆除，至「添仔」開始播歌，伯伯便專注聽歌，亦沒有再「拆床」，有效分散患者的專注力。

醫管局現時在部分醫院病房增添3部巡邏機械人，可提供小遊戲、播放影片，協助護理人員提示病人，同時分散患者專注力，以防他們走動而跌倒。醫院將會在在半年後檢討其成效，硏究將來可否有更多協助功能。

現時在沙田醫院的內科及老人科病房當中有約3成人有認知障礙，亦有一半的病人被視為有中度的跌倒風險，部分要醫護人員攙扶。假如病人堅持自行站立至跌倒，或會導致骨折、失去自尊而情緒低落、嚴重可以失救而死亡。

史綺雯指以往都是根據病人的跌倒史作出風險評估，再作出防跌策略，如使用公仔療法、佩戴安全頭盔、壓力傳感器警報系統來防止病人自行離床等，但畢竟做法費時，加上疫情下家人不能探訪，令病人更易焦慮。現時「添仔」與另一部機械人「咪咪」正在兩間病房中使用，服務近60名病人，加入機械人後跌倒比例未有上升，同時可讓醫護人員有更多時間處理其他工作。

除了沙田醫院，港島東舂磡角慈氏護養院的復康病房亦設有一部巡邏機械人，機械人每部為3萬元，巡邏機械人是透過醫管局下的護理質素提升計劃申請而來，醫管局每年亦預留約1000萬元，會邀請聯網的護理同事向總部提出改善建議，再經審視後批出款項支持引入輔助醫療用品。另外為了令醫院邁向智能化，醫管局又計劃在2021/22年度7個聯網作試點，推廣電子病床版面與智能生命表徵監察，期望5年內可廣泛應用。