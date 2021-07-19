珠海學院首創通風管消毒裝置　殺新冠病毒阻播疫

喉管及排氣管被視為大廈散播新冠病毒的途徑，令不少市民感到不安。香港珠海學院土木工程學系研發「天台通風管紫外光消毒裝置」（UV-C VentGuard），氣體在排出天台的通風管前，需接受裝置內的強紫外光「洗禮」，經浸會大學測試證實，不足一秒便可殺滅逾99%新冠病毒，有效阻截病毒經通風管傳播。VentGuard由學院聯同私人公司斥資近百萬港元研發，並獲市建局50萬港元資助；目前共有5個裝置分別安裝在中環街市大樓及旺角豉油街中轉屋，進入實際使用階段。

負責研發的土木工程學系系主任林志雄指，當屋頂的通風管口有風吹過時會產生負氣壓，排糞系統內的氣體因此經通風管逆向排出管外，並將附有病毒的氣溶膠微粒一併帶出；帶病毒氣溶膠微粒飄入天井內或造成垂直傳播，令大廈同一坐向多個單位「中招」。珠海學院針對上述情況研發VentGuard，依附氣體的病毒在通風管排出前，會被裝置內的強紫外光殺滅，阻截病毒傳播途徑。

VentGuard包含6條紫外光滅菌管，可抵禦風雨侵襲，並以物聯網（IoT）監察裝置運作，透過應用程式隨時留意燈管有否損壞，降低維修成本。林志雄稱，VentGuard屬全新設計，未發現全球在通風管安裝紫外燈光，坦言是「冇功課抄」，相信裝置是世界首創。

土木工程學系副教授林振宇亦是研發人員，他指，大部分大廈的通風管均可直接安裝VentGuard，只需將現有通風管截開，再將裝置接駁在截口位置，加以固定後即可使用，屋宇署亦已審視裝置及安裝方法，符合安全要求。VentGuard售價約2萬港元，數小時便可安裝完成，只需於工程展開前7天，向屋宇署按小型工程第II級別呈交通知文件。