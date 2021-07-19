東方民調：環保署放軟手腳　檢控率不足2%

非法棄置建築廢物問題困擾香港，惟環保署視若無睹，忽視問題嚴重性。環保署近年巡查數字雖然有所增加，去年增至7,388次，但檢控宗數僅109宗。由2018至2020年為止，每年巡查次數多達約7,000次，但檢控率不足2%，檢控數字低反映執法放軟手腳，「垃圾圍城」問題愈趨嚴重。

建築廢物處置收費計劃規定生產者在堆填區內傾倒建築廢物前，需按比例繳費，由每公噸71港元至200港元不等。自收費計劃實施，送往堆填區的建築廢物大減近60%，但並不代表問題減輕，反而是非法處置變得更猖獗，不少建築公司、承辦商及裝修工人將建築廢物隨處丟在偏僻地方。

本報亦曾多次揭發非法棄置建築廢物亂象，包括有夾斗貨車司機將家居垃圾鋪在建築廢物斗車上，藉此「瞞天過海」，再駛進堆填區「免費」傾倒，事件暴露環保署把關漏洞處處，有業界則指現時廢物處置收費界線含糊，存在灰色地帶讓人逃避法例。另外，粉嶺有回收場亦被揭發，載有建築廢物的泥頭車直入堆填區免費通道，成功逃避繳交處置費，當中更疑涉行賄買通堆填區職員，惟環保署隻眼開隻眼閉。

環保斗問題一向為人詬病，香港多區馬路迴旋處亦經常放滿建築廢物。本報過往曾揭發荔枝角有迴旋處附近路段堆放環保斗，惹來大量蒼蠅；將軍澳有迴旋處及附近路旁亦有大量廢物散落四周。審計報告曾批評多個政府部門規管不力，導致環保斗「周街放無王管」問題嚴重。

環保署檢控數字偏低，議員柯創盛指出，環保署作為執法部門理應對非法棄置建築廢物問題責無旁貸，批評該署執法不力、打擊非法棄置建築廢物問題力度不足，「沒有做好這份工」。柯認為，環保署需加強力度果斷執法，否則香港「垃圾圍城」根本無法改善。