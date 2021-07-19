東方民調：計劃實施16載　環保署執法不力

港府於2005年實施建築廢物處置收費計劃，落實「污者自付」，惟非法棄置廢物情況仍猖獗，近日又再發現有大量非法棄置的建築竹枝霸路逾月無人清理。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評環境保護署執法不力「唔踢唔郁」，處理投訴敷衍了事，檢控不力欠阻嚇力，令收費計劃名存實亡，形同虛設，直斥港府環保假大空。

本報獨家報道，九龍城衙前圍道行車道旁有人非法棄置大量建築竹枝，馬路旁堆滿棄置建材，人車垃圾爭路，有商舖更指竹枝擺放逾一個月仍未有人清理。有市民向環保署舉報，提交多項證據，環保署人員翌日回覆指，涉事人士已將竹枝清走，事件結案。惟該投訴人及後發現大部分竹枝棄置仍原封不動，本報記者連日到現場視察，廢竹仍在。而直至本報跟進及報道後，廢竹終突然被人清理。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網APP，成功訪問308名18歲或以上市民，結果顯示，對於九龍城有大量建築竹枝及廢物棄置馬路逾月，無政府部門正視，53%受訪者直斥阻車擾民，險象環生；28%批評部門各自為政；14%憂垃圾堆積加劇播疫危機。

環保署聲稱竹枝已被清走並結案，但原來仍原封不動，51%受訪者批評當局處理投訴敷衍了事；34%斥跟進不力「唔踢唔郁」；11%炮轟當局檢控調查歎慢板。

載滿建築廢物的環保斗周街放，棄置黑點裝天眼亦無改善，50%受訪者直斥環保署失職，執法不力；30%轟港府規管不足；15%直指非法處置猖獗。

每年接獲官地非法傾倒廢物投訴逾千宗，惟環保署檢控少，53%受訪者直指欠阻嚇力淪無王管；26%斥當局檢控不足；16%轟有法不依。

有回收場將建築廢物直送堆填區傾倒，並逃過繳付處置費，53%斥當局監管粗疏，把關不嚴；37%認為，存漏洞讓人逃避法例。

建築廢物處置收費計劃實施16年，隨街棄置情況仍嚴重，58%批評計劃名存實亡，形同虛設；21%指成效不彰，政策不配合；16%轟港府環保假大空。

綜觀情況，大部分受訪者直指非法棄置建築廢物問題氾濫，即使港府實施收費計劃，但問題反而更猖獗，歸根究柢是部門執法不力，調查敷衍，規管不足，令問題多年無改善。