查帕卡料因藤原效應將在南海轉彎 或可打破最長風球紀錄

本港天氣不穩，天文台表示，位於南海北部的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，並命名為「查帕卡」，預料查帕卡將移向廣東西部沿岸一帶。屆時查帕卡或會與位於台灣東面的熱帶氣旋「煙花」相距僅約1,000公里，產生藤原效應(雙颱效應)，以致查帕卡在南海「轉彎」，未來5日的移動範圍均在本港西南方200至400公里之間。若天文台未來數日持續發出熱帶氣旋警告，或可打破現時最長風球紀錄。

按天文台預測路徑，查帕卡今明兩日會移向廣東西部沿岸一帶，之後減弱為熱帶低氣壓，周三（21日）會進入湛江一帶的陸地範圍，並在未來一兩日向南轉彎入海，趨往海南省移動。及至周六（24日）前，查帕卡均在本港西南方200至400公里之間徘徊。

至於查帕卡移動路徑「轉彎」的原因，或與煙花有關。據天文台預測，煙花未來數日會橫過台灣以東海域，並逐漸增強，其後移向中國東南沿岸一帶。屆時查帕卡及煙花的距離將縮至約1,000公里，料會形成藤原效應，令雙方互相沿着兩者中心所形成的軸線心，呈氣旋性方向移動；而較強的熱帶氣旋會支配較弱熱帶氣旋的路徑，查帕卡移動路徑或會因此向南轉彎入海。

另外，查帕卡及煙花同時在本港附近移動，天文台昨晚已發出1號戒備信號，若未來數日熱帶氣旋警告仍持續生效，有機會成為總生效時間最長的熱帶氣旋警告信號。翻查資料，1977年的颱風戴娜吹襲本港時，天文台於當年9月16日下午4時30分起發出1號戒備信號，至9月22日上午11時40分才除下所有風球，期間維持139小時10分鐘，即5日19小時10分鐘，屬現時總生效時間最長的熱帶氣旋警告信號。