教育局︰教師受聘須簽文件承諾專業操守　注意社交媒體慎言

教育局於上周五（16日）更新學校聘任教學及非教學人員通告，列明若教師申請人涉及失德行為，將被拒絕註冊申請。局方要求學校透過不同途徑，例如要求教師簽署文件或發出指引，清楚列出學校對教師專業操守方面的要求和期望，又提醒應徵者如獲受聘，須謹言慎行，亦需注意在社交媒體的言論。

教育局發布最新的「加強保障學童的措施︰學校教學及非教學員人員的聘任」通告，列明除曾干犯嚴重罪行或作出違法行為的申請人，另外新增「或涉及失德行為的申請人」，當局表明將會拒絕其註冊申請。以上條件亦適用於現職註冊教師，包括「檢定教員」和「准用教員」，即持有認可師資培訓資歷，以及未具備認可師資培訓資歷，但持有相關學歷人士。

通告提及，學校須保存為收集或評核新聘任員工的教師註冊資料，及紀錄查詢其曾否涉及刑事罪行的相關調查，以便在當局提出要求時遞交或查閱。

教育局表示，學校在甄選合適僱員時，須遵從多項新增的聘用程序，當中要求學校透過不同途徑，例如要求教師簽署文件或發出指引，清楚列出學校對教師專業操守方面的要求和期望，並提醒應徵者如獲受聘，承諾秉持教師專業操守，須謹言慎行，包括注意在社交媒體的言論。局方解釋，因有關言論或影響社會人士對教師信心，而其他人員亦須承諾秉持其相關專業的操守，保障學生的福祉。