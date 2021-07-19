兒童患睡眠窒息症　成年後患高血壓風險增1.5倍

血壓問題並非中年才關注，本港有大學研究發現兒童患阻塞性睡眠窒息症，與他們長大後的血壓情況有關。患阻塞性睡眠窒息症達中度至嚴重程度的兒童，成年後患有高血壓的風險較一般人多1.5倍，長遠增加他們患上心腦血管疾病的機會。

阻塞性睡眠窒息症是常見的睡眠呼吸疾病，患者的上呼吸道因為睡眠期間受阻，出現呼吸短暫停頓或半窒息情況。打鼻鼾、夜汗、睡眠時張開口呼吸都是常見的睡眠窒息症狀，家長或容易忽略。

中大醫學院的兒科睡眠研究小組進行為期10年的兒童睡眠窒息症隨訪研究，團隊曾於2003至2005年間進行一項兒童阻塞性睡眠窒息症流行病學研究，今次研究跟進了當中的243個兒童，平均年齡約10歲，為他們進行「夜間多導睡眠電圖檢查」及24小時血壓監測。

研究發現，其中96名患有輕度至嚴重阻塞性睡眠窒息症的兒童，血壓都較其他同齡的兒童高，成年後患有高血壓的風險，可較一般人高出1.5倍。

中大醫學院兒科學系臨床專業顧問陳晶晶表示，研究證實兒童患阻塞性睡眠窒息症，是他們長大後患高血壓的一個獨立風險因素，團隊將會為同一批研究對象進行18至20年的跟進，了解睡眠窒息症對健康的長期影響。