逾千間旅行社無生意　議員冀與內地澳門通關後放寬旅遊限制

新冠肺炎疫情重挫旅遊業，港府早前允許業界復辦本地遊及公海遊自救。有旅遊界議員今日(19日)表示，估計有逾千間本地旅行社未有舉辦本地遊及公海遊，認為計劃只是杯水車薪，未能惠及所有相關行業，坦言業界暫未看到曙光，期望本港日後與內地及澳門通關後，港府可逐步放寬旅遊限制。

旅遊界議員姚思榮指出，分別有400間及200間旅行社，報名打算復辦本地遊及公海遊，但當中不少同時參加2個計劃，換言之，本港有逾千間旅行社仍沒有生意。他估計當局不希望因小失大，故現時目標並非完全開放旅遊，而是本地確診人數「清零」，並與內地及澳門接軌。他期望隨着三地日後通關，港府會放寬旅遊限制。

對於勞工及福利局局長羅致光日前提出「冰封行業轉行」論，姚批評，羅以局長身分呼籲業界員工轉行不太好，促他小心發言，並反問羅鼓勵員工轉行，是否代表僱主毋須承擔社會責任。他又指，本港已有約百間旅行社在疫情下結業，業界只能以停薪留職節流，冀可讓員工在疫情完結後復職。