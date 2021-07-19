6成人失業或開工不足　工會籲政府加開臨時職位

隨新冠肺炎疫情緩和，本港經濟亦日趨好轉，連帶本地一眾打工仔失業狀況亦有改善。有工會今(19日)發布調查指，有41%人在7月從事「全職」工作，其他則為兼職、網約工、斜槓族與自僱人士，失業人士則達23%，另有37%人開工不足。工會代表指，勞工就業雖有所改善，本月只有2成人失業，較以往的3成少，但仍有不少人在放無薪假、收入亦有下調，而衍生的散工、平台網約工亦容易造成「假自僱」情況，期望政府把失業貸款擴至停工、放無薪假者，以及加快招聘臨時職位等。

今年1月至3月經季節性調整的失業率為6.8%，財政司司長陳茂波早前預告，本周公布最新失業率數字料進一步改善，回落至一年多前的水平。工聯會今公布「就業狀況問卷調查」，調查在7月9日至16日期間進行，共訪問882名香港市民。結果發現，有41%人本月從事「全職」工作；失業人士佔23%，另有37%人開工不足。失業受訪者中，長期失業者有所改善，有55%人失業6個月以下；24%人達半年至一年；失業1年或以上的受訪者則佔21%。

然而，就業人口中有不少人是兼職、網約工、斜槓族與自僱人士。另外，11%人收入減幅5成或以上，亦有38%人放無薪假，當中有一半人無尋求經濟援助，僅5%人領取失業綜援，另有7%人領關愛基金支援等。

關注勞工議題的鄧家彪指，以往調查時，有約3成受訪者失業，但是次只有兩成，反映市場有好轉，認為會如財政司司長預計一樣，稍後公布的失業率或有改善。議員陸頌雄表示，就業情況雖有所改善，但距離全民就業仍有距離，以往失業率少於3%，惟現時仍達6%。他又指政府數字不能反映情況，因不少「特困」行業從業員，如飲食、零售、旅遊、物流運輸等，只是暫轉為其他行業，故未有反映在數字上。

陸又指現時不少人從事散工、平台網約工等，較易出現「假自僱」情況，認為政府要監管，檢討現時僱傭條例下規定，保障兼職、零散工等全職僱員權益，又把失業貸款擴展至停工者，並盡快推出臨時職位等。