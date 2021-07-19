分涉圖搶警槍及抗警　地盤工與男生受審

前年10月旺角一帶發生激烈衝突，一名男學生遭截停時，涉嫌推開警員及大嗌「救命」。期間，一名地盤工涉嫌衝向警員，不但拳毆他，更涉嫌企圖奪去他手上的霰彈槍。上述學生及地盤工分別被捕，其中地盤工被控3罪，他承認非法集結及襲警罪，但否認企圖搶劫罪。至於男生則被控抗拒在正當執行職務的警員罪，他不認罪，今（19日）在區院與地盤工一同受審。

2名被告分別是31歲地盤工謝信誠及17歲學生陳家俊。控罪指，謝信誠於2019年10月13日，在旺角彌敦道與他人參與非法集結，並在雅蘭中心外，襲擊警員X，及企圖搶去X的雷明登霰彈槍。陳家俊則被控於同日同地抗拒警員X。

控方開案陳詞指，當日大批市民在旺角一帶示威，有人堵路及破壞。警方及後到場掃蕩，期間警員X走到雅蘭中心外時，因懷疑陳家俊參與非法集結，故捉着陳的膊頭並示意陳停下。陳卻大叫「救命，救人」，隨即轉身以雙手推開X。2名男女此時走近，分別抱陳的腰嘗試拉走他，及跳起腳踢X胸口，X感胸口痛，失平衡跌在地上。陳伺機逃走。

控方續指，謝信誠這時上前，用左手捉着，並企圖搶去X手持的霰彈槍，再用右手不停拳毆X的頭部，X當時戴頭盔，故頭部沒有受傷。X在地上用腳踢開謝，及緊捉謝上衣，糾纏間撕下謝上衣胸口位置衣服，但謝仍然成功逃去。同日謝及陳雙雙被捕。X事後送院檢查，其右胸壁觸痛及右膝擦傷，獲發3天病假。此外，片段拍攝到謝信誠當日曾以竹枝等物品堵路。