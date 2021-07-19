大圍秦石街市翻新活化工程完成　以中式古廟風貌重新開幕　

港人近年愈趨重視活化建築。位於大圍的秦石街市，歷經4個半月的翻新活化工程，今日（19日）以中式古廟風貌重新開幕。秦石街市鄰近車公廟，斥資數千萬港元進行活化，並在活化過程中融入車公廟和古典中式建築元素。現時秦石街市有多間提供新鮮食材的商店，並加入中式酒樓，部分小食店營業時間更延至凌晨時分，其後更會有非牟利機構於街市回收食材，製成食物包免費派發。

秦石街市由基匯資本民坊翻新活化，當中加入不少車公廟和古典中式建築元素，例如刻有風調雨順的大風車、紅柱綠瓦、祥雲雕刻裝飾和紅燈籠等。此外，場內亦增設小食街，包括泰式料理、港式地道小食、包點、糖水甜品等，營業時間至凌晨12時為止。

為了減少食物浪費，有非牟利機構和街市合作，於街市內建立食物回收點，由8月開始，更會每星期有5天在街市回收食材，通過嚴格的食物安檢程序，將食物烹煮製成食物包，免費派發給社會上有需要食物援助的人士。

因應街市多年來的環境衞生問題困擾街坊，活化後的秦石街市亦重新規劃空間，擴闊通道空間及重鋪防滑地磚，另有加裝冷氣及加強照明系統，大大改善街市格局，街市亦變得更為整潔。