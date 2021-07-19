黎智英服刑第94日　妻女探監逢驟雨

正在赤柱監獄服刑的壹傳媒黎智英，先後因為3宗非法遊行，合共囚禁20個月，惟多罪纏身的黎尚有涉嫌違反《港區國安法》及欺詐等案件等候聆訊，其鐵窗生涯隨時「有排踎」。黎智英自今年4月16日被判囚後，至今(19日)已服刑94日，今日下午約2時45分，黎智英的女兒及妻子冒雨到赤柱監獄探監。

受到天氣的影響，今午赤柱監獄附近有驟雨，黎的妻子及女兒打着雨傘到場探監，期間受到風雨的影響，黎妻子的雨傘一度被吹翻，顯得甚為狼狽。二人快步走入院所排隊登記，其後登上懲教署的高爾夫球車進入院所。

黎智英現為定罪在囚人士，親友每月基本只有兩次探訪機會，探訪限時30分鐘，每次不得超過3名探訪者；而在囚人士亦可每月為其家人申請額外增加兩次特別探訪次數，即一個月最多探訪4次。

現年73歲的黎智英因涉及前年8月18日和8月31日非法遊行，於今年4月16日已被判監14個月；其後他因前年10月1日非法遊行一案，於今年5月28日再被判14個月，而當中6個月刑期與另外兩宗非法遊行案的刑期分期執行，即3案合共判囚20個月。

此外，因發起或參與去年民主派「35+」初選人士，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，部分人同在赤柱監獄羈押，其中陳志全的男友人，及郭家麒的妻子今早亦到場探監，二人均在到場約兩小時後離開。