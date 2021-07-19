調查指七成青年會將消費券用作日常開支　熱選八達通及支付寶

5,000港元電子消費券最快將於下月1日發放，關注青年住屋聯席及香港青年協進會針對青年的意見作調查，發現有超過七成受訪青年認為應該一次過發放消費券；最多人選擇支付寶香港或八達通作為支付平台，分別佔三成多；七成人稱會將電子消費券用作日常生活開支。

是次調查於上月16日至本月5日期間進行，以網上問卷形式調查18歲至45歲的人士對政府派發5,000元電子消費券，並收回405份問卷。調查結果顯示，有近六成受訪者歡迎政府派發消費券；約半數受訪者同意政府透過派發電子消費券紓解民困；有超過七成受訪者認為應該一次過發放電子消費券。

調查又發現，會優先選擇支付寶香港或八達通作為支付平台的受訪者均超過三成，較年輕的年齡群會優先選擇支付寶香港，而較年長的年齡群則會優先選擇八達通。有近六成受訪者表示日常慣用是考慮特定支付平台的主因，其次有四成多的則認為商戶覆蓋率高，接近三成為消費限額大，以及兩成的支付平台的優惠多。

在電子消費券的使用方式上，有七成多受訪者表示會將電子消費券用作日常生活開支，其次有超過四成會購買電子/電器產品，以及有兩成多會購買服裝衣飾。數據反映受訪者傾向視電子消費券為應付日常生活開支的額外補貼。

不過，據調查結果顯示，認為電子消費券對個人及促進香港經濟復甦幫助很大的受訪者均只有兩成多；相較之下，較多受訪者認為幫助只是一般；部分受訪者表示他們更希望政府直接發放現金。

關注青年住屋聯席及香港青年協進會建議，政府日後在紓解民困的措施上，也應考慮結合多元的方式，既達到紓解民困的目的，同時也可發揮促進經濟復甦的效果。