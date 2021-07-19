少年機舖遭圍毆一度入ICU　4人認罪判入教導所

7名少年去年中在旺角一間遊戲機中心內，拳打腳踢另一名少年，其中更有人用滅火筒及塑膠告示牌襲擊事主，事主多處受傷，一度留醫深切治療部，最終要切除脾臟。案中4名少年早前承認一項有意圖而傷人罪，今（19日）在區院俱被判入教導所。區院暫委法官許肇強指，事主身材瘦削，毫無還擊之力，形容被告行為兇殘，令人髮指，明言若以監禁作刑罰，量刑起點將定在6年，但考慮到判囚或會令被告成為「根深蒂固的不法之徒」，故選擇判處教導所。

認罪的4名被告依次為麥晟浠（17歲）、劉嘉楠（17歲）、胡嘉智（17歲）及黃展博（18歲）。控罪指他們在2020年5月16日，在旺角金雞廣場金雞遊戲機中心內，連同其他3名男子，意圖使一名姓林少年身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他。

法官判刑時引述事主的醫療報告及口供指，事主經歷切除脾臟等多次手術，「可以講係死過翻生」。事後他的免疫力減弱，經常出現頭痛、「手軟腳軟」及氣喘等狀況，須長期覆診及終身服用抗生素，嚴重影響日常生活，亦限制了他的工作選擇。事實上，事主曾任職倉務員，但只上班數天，便因身體不適而辭工。

法官續指，閉路電視片段反映，在事主倒下、似乎失去意識後，有被告更以塑膠告示牌及滅火筒連番施襲，毫不留手，圖令事主傷上加傷，行為殘忍。其中黃展博雖非始作俑者，但屬領頭施襲者，而他在還押期間態度差劣，悔意有限，只是擔憂刑期過長才希望判監。不過，法官表示希望能把他們從邊緣拉回，認為相較判囚而言，判他們入教導所能令他們遠離不良分子，改過自新。