拉丁舞導師抽脂後死亡　女西醫被控誤殺受審

體重達113.5公斤的拉丁舞導師李嘉瑩，於7年前到尖沙咀一間美容中心接受背部抽脂療程後死亡，當日負責進行療程的女西醫被控一項誤殺罪，她否認控罪，案件今天（19日）在高等法院開審。控方指，被告曾在手術後離開尚在麻醉狀況的死者近1小時，只留下一名未受過專業訓練的助理觀察情況，並且關掉死者的生理監察儀，屬嚴重疏忽，違反醫生的責任。

38歲女被告關孝孜，2006年畢業於香港大學醫學院，2007年開始執業。她被控一項誤殺罪，指她於2014年6月26日，在尖沙咀加拿分道2號7樓「重生植髮中心」，因嚴重疏忽而非法殺死李嘉瑩（終年32歲）。控罪指，關作為註冊醫生，沒有對死者的安全採取合理謹慎的措施，即沒有確保一名具備適當資格的人在場施行和監察鎮靜療程、沒有在鎮靜療程期間確保供應足夠氧氣、沒有在進行抽脂程序時遵循香港醫學專科學院的指引、沒有在抽脂程序後提供適當足夠的監察、以及沒有提供充分及時的復甦治療，她上述的違反責任構成嚴重疏忽，是導致李嘉瑩死亡的主要原因。

控方開案陳詞指，被告在2014年4月30日曾經在同一醫療中心進行腹部的抽脂手術，該次手術沒有異樣。2個月後，即案發當日，被告再進行背部抽脂手術。當時整個醫療中心除了被告，另有4名助理，包括接待員、美容師、見習美容師，當中只有一人有急救證書及助護資格，但該助護只在涉案中心入職不足2個月；另外2人更只入職不足1個月，其中1人更是首次進入手術室。

控方續指，死者當日中午11時35分入手術室進行手術，完成後，死者處於背部朝上的狀態伏在手術枱，這個姿勢加上深層麻醉藥，會令體形龐大的死者難以呼吸，但現場無職員為死者供氧，只任由死者自己呼吸。被告在下午2時44分離開手術室，並關掉生理監察儀，唯一負責觀察死者情況的助理只能透過留意呼吸聲了解死者的情況。被告在下午3時34分才回到手術室，因為當時職員留意到死者呼吸減慢，被告於是報警。在救護員到場之前，被告沒有對死者提供任何急救或復甦治療。死者於下午4時12分到達醫院，醫生後來宣布死者在到達醫院前已死亡。