美制裁中聯辦7官員　組織到美領館示威

美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）上周五（16日）宣布，制裁香港中聯辦7名副主任。今（19日）有組織到美國領事館進行示威行動，指此舉是美國的「制裁花招」，借香港的「新聞自由」及「國家安全法」威脅論來恐嚇香港的外資企業，反對該國干預中國內政及香港事務。

「同心護港」一行4人今午持標語及橫額，到美國領事館外叫口號。該組織召集人曹達明表示，繼去年8月美國制裁香港特首等十數名官員後，又再制裁7名中聯辦副主任。香港市民在這2年飽歷黑暴及疫情所困，期待經濟盡快復甦，但美國卻作出「小人之舉」，令人憤慨。

他們稱「美國拜登大話精，造謠生事害香港」，又認為美國無論如何煽動國際輿論，制裁花樣百出，中國亦會以「大國風範」無私地為香港創建國際安全法治營商環境，美國的「幼稚霸凌」會徒勞無功，成為國際笑話。

曹又指，香港正因為《港區國安法》適時成立，讓香港社會秩序得以快速回復正軌，維護了「一國兩制」和《基本法》在香港的實施以及行穩致遠。因此，「同心護港」堅決反對外國干預中國內政及香港事務。