弒父案保險經紀自辯　指父曾罵他「快啲去死」

保險經紀涉嫌弒父再棄屍海上的案件今（19日）於高院續審。被告出庭自辯稱，當日問父親借錢，卻反被父親責罵稱「快啲去死」，更向被告擲櫈並打他胸口，他取出原本來自殺的刀插向父親頸部時，父親移開身體，他見狀再插父親頸項約3刀。被告坦言「答唔到有咩原因（弒父）」，又表明若控方接納，他願意承認誤殺。

現年28歲的被告黎謹友，被控於2018年12月4日在香港謀殺其父親黎金福（65歲）。被告自辯時指出，案發前約3個多月兒子出生，因此開支大增。雖然他當時從事保險工作及副業，但收入不多，最終借了「大耳窿」20萬港元以應付使費，他需於2018年12月償還本金，其後再付14萬港元利息。被告強調，他與父親甚少聯絡，案發當日不打算問父親借錢，亦不知對方是否有錢可借，他只是想在自殺前見父親。

被告續稱，當日在父親住所內，喝了2罐啤酒，父親亦飲了約2杯大補酒。被告形容最初傾談時氣氛良好，但當他問父親借20萬港元時，父親便即時變臉，不但罵他是「油艇仔」，更指被告的妻是妓女，甚至向他掟鬧鐘及櫈等物品。其後，父親出手打他的下巴及胸口，父親又揚言「你唔好累到我，快啲去死」。被告隨後從袋中拿出一把切牛扒刀刺向父親，他強調該刀原本是用來自殺。