屯馬開通減客量　268M繁忙時段不足10人搭　九巴：40路線受影響

沙中綫屯馬綫上月27日全線通車，巴士客量受到影響。運輸署早前向區議會提交文件，提到部分巴士路線與新鐵路重疊，因應客量下跌將會調整部分交通服務，包括建議取消九巴11號、286M號等4條路線。九巴今日(19日)表示，屯馬綫2期開通後，每日客量再跌5萬，估計有40條路線受影響。

運輸署早前建議取消4條與屯馬綫重疊的九巴路線，九巴車務策劃部主管梁領彥指，其中路線268M情況最為嚴峻，繁忙時段的載客量不足三成，由馬鞍山經大老山隧道出九龍的客量約一成，即不足10人，符合政府指引下取消路線的要求。而11號線的載客量則下降兩成半，路線未必需要取消，但要考慮未來的路線規劃等因素。而另外兩條路線85B及85S亦要考慮載客量會否再進一步下降等因素，再決定是否繼續。

問及有關皇后山投標落敗，九巴傳訊及公共事務部主管林子豪表示，當中投標條件是在該區使用電動巴士，九巴未有改變方針，在日後的投標項目，包括屯門54區，會繼續使用電動巴士為目標。林又指九巴雖在屯馬綫開通下減少約5萬客次，但未有考慮再度加價，未來亦考慮以電子收費、提供月票優惠等方式吸引乘客。林又透露繼在屯門、天水圍、元朗以及將軍澳實施分段收費後，未來打算於北區繼續推行。