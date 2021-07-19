智障男涉非法集結等罪　官裁不適合答辯　控方續舉證

32歲輕度智障的清潔工人李啟發，涉嫌在前年10月旺角區示威中管有雷射筆，被控參與非法集結、違反《禁蒙面法》及公眾地方管有攻擊性武器3罪。辯方早前爭議被告不適合答辯，法庭展開聆訊及傳召共4名專家證人作供，裁判官劉淑嫻今天（19日）在西九龍法院裁定被告不適合答辯。惟控方表示仍會就案件舉證，證明被告案發時的行為，一經證實，法庭可判處被告醫院令。聆訊押後至9月6日在觀塘法院展開。

控罪指，被告李啟發於2019年10月12日，在旺角警署外的公眾地方參與非法集結；並於身處非法集結時各使用口罩、頭罩及圍巾；以及於同日同地管有雷射筆。被告較早前就另因一宗涉及汽油彈的案件被判監8個月，其後他上訴申請減刑，在已服刑約4個半月後獲准即時釋放。

就被告是否適合答辯，裁判官接納辯方專家、精神科醫生黃宗顯的供詞，同意報告中指出，被告不明白法律程序，未能提出反對理由及給予律師指示。而綜合2名控方專家的說法，裁判官認為智障人士記憶較弱，被告對於案發時記憶不清晰，裁定被告不適合答辯。